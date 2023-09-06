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Борисова Александра Макаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Макар Тимофеевич

Мать: не указана

Бракосочетание
03.11.1874

Муж: Борисов Василий Павлович

Алемаево, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
18.11.1875

Сын: Борисов Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Борисов Василий Павлович

Алемаево, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.09.1879

Сын: Борисов Павел Васильевич

Отец ребёнка: Борисов Василий Павлович

Алемаево, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Христина (Хритина) Васильевна

Отец ребёнка: Борисов Василий Павлович

Смерть
Неизвестно
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