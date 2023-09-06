Борисова Александра Макаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Макар Тимофеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
03.11.1874
Рождение ребёнка
18.11.1875
Сын: Борисов Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Борисов Василий Павлович
Рождение ребёнка
01.09.1879
Отец ребёнка: Борисов Василий Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Христина (Хритина) Васильевна
Отец ребёнка: Борисов Василий Павлович
Смерть
Неизвестно