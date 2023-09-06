Борисов Василий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1854 по 1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1854 по 1855
Отец: Борисов Павел Агеевич
Бракосочетание
03.11.1874
Рождение ребёнка
18.11.1875
Сын: Борисов Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Борисова Александра Макаровна
Рождение ребёнка
01.09.1879
Мать ребёнка: Борисова Александра Макаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Христина (Хритина) Васильевна
Мать ребёнка: Борисова Александра Макаровна
Смерть
Неизвестно