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Борисов Василий Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1854 по 1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1854 по 1855

Отец: Борисов Павел Агеевич

Мать: Борисова Надежда Леонтьевна

Бракосочетание
03.11.1874

Жена: Борисова Александра Макаровна

Алемаево, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
18.11.1875

Сын: Борисов Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Борисова Александра Макаровна

Алемаево, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.09.1879

Сын: Борисов Павел Васильевич

Мать ребёнка: Борисова Александра Макаровна

Алемаево, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Христина (Хритина) Васильевна

Мать ребёнка: Борисова Александра Макаровна

Смерть
Неизвестно
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