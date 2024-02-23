Дмитрюков Григорий Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитрюков Григорий Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.11.1916

Дата смерти

31.01.1974

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1916

Отец: Демитрюков Федор

Мать: не указана

Смерть
31.01.1974
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