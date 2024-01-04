Ратникова (Степанидина) Агриппина Ивановна
Место рождения
Дата рождения1869
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Ратникова Анастасия Николаевна
Отец ребёнка: Ратников Николай Иванович
Рождение ребёнка
1894
Отец ребёнка: Ратников Николай Иванович
Рождение ребёнка
1899
Сын: Ратников Георгий Николаевич
Отец ребёнка: Ратников Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно