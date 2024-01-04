Ратникова (Степанидина) Агриппина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРатникова (Степанидина) Агриппина Ивановна

Ратникова (Степанидина) Агриппина Ивановна

Место рождения

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1869

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Ратникова Анастасия Николаевна

Отец ребёнка: Ратников Николай Иванович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1894

Сын: Ратников Иван Николаевич

Отец ребёнка: Ратников Николай Иванович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1899

Сын: Ратников Георгий Николаевич

Отец ребёнка: Ратников Николай Иванович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ратников Николай Иванович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close