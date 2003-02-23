Колотилин Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рождения1953
Дата смерти23.02.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1953
Отец: Колотилин Григорий
Мать: Колотилина Валентина
Рождение ребёнка
1978
Сын: Колотилин Алексей
Мать ребёнка: Колотилина Светлана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колотилин Герман
Мать ребёнка: Колотилина Светлана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колотилин Василий
Мать ребёнка: Колотилина Светлана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Колотилина Светлана
Смерть
23.02.2003