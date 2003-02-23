Колотилин Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колотилин Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1953

Дата смерти

23.02.2003

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1953

Отец: Колотилин Григорий

Мать: Колотилина Валентина

Рождение ребёнка
1978

Сын: Колотилин Алексей

Мать ребёнка: Колотилина Светлана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колотилин Герман

Мать ребёнка: Колотилина Светлана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колотилин Василий

Мать ребёнка: Колотилина Светлана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колотилина Светлана

Смерть
23.02.2003
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