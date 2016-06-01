Костин Александр Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКостин Александр Семенович

Костин Александр Семенович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1938

Дата смерти

?.06.2016

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1965 г.р.

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.09.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Нальчик, Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
03.04.1965

Сын: Костин Константин Александрович

Мать ребёнка: не указана

Нальчик, Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика
Смерть
?.06.2016
Нальчик, Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close