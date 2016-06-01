Костин Александр Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.03.1938
Дата смерти?.06.2016
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.09.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
03.04.1965
Сын: Костин Константин Александрович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
?.06.2016