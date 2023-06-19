Козлов Максим Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения1771
Дата смертиДо 1820
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: Козлов Тимофей Петрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1797
Мать ребёнка: Козлова Матрёна Семеновна
Рождение ребёнка
1800
Сын: Козлов Андреян Максимович
Мать ребёнка: Козлова Матрёна Семеновна
Рождение ребёнка
1806
Мать ребёнка: Козлова Матрёна Семеновна
Смерть
До 1820