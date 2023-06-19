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Козлов Максим Тимофеевич

Место рождения

Быстрянка, Красногорский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1771

Дата смерти

До 1820

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: Козлов Тимофей Петрович

Мать: не указана

Быстрянка, Красногорский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1797

Сын: Козлов Иван Максимович

Мать ребёнка: Козлова Матрёна Семеновна

Быстрянка, Красногорский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1800

Сын: Козлов Андреян Максимович

Мать ребёнка: Козлова Матрёна Семеновна

Быстрянка, Красногорский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1806

Сын: Козлов Михаил Максимович

Мать ребёнка: Козлова Матрёна Семеновна

Быстрянка, Красногорский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
До 1820