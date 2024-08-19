Шашакин Сергей Никитович
Место рожденияМжакино
Дата рождения01.06.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1884
Отец: Шашакин Никита Афанасьевич
Мать: Ксения Дементьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.08.1909
Дочь: Горелова Шашакина Наталья Сергеевна
Мать ребёнка: Шашакина (Паршикова) Дарья Федоровна
Рождение ребёнка
13.08.1909
Дочь: Шашакина Наталья Сергеевна
Мать ребёнка: Шашакина (Паршикова) Дарья Федоровна
Мжакино, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно