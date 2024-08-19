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Шашакин Сергей Никитович

Место рождения

Мжакино

Дата рождения

01.06.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1884

Отец: Шашакин Никита Афанасьевич

Мать: Ксения Дементьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шашакина (Паршикова) Дарья Федоровна

Рождение ребёнка
13.08.1909

Дочь: Горелова Шашакина Наталья Сергеевна

Мать ребёнка: Шашакина (Паршикова) Дарья Федоровна

Рождение ребёнка
13.08.1909

Дочь: Шашакина Наталья Сергеевна

Мать ребёнка: Шашакина (Паршикова) Дарья Федоровна

Мжакино, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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