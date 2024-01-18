Золотова Пелагея Парфенова
Место рожденияМосковская область, Воскресенский Район, село Барановское
Дата рождения1784
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Рождение ребёнка
1807
Сын: Золотов Антон (Большой) Симеонов
Отец ребёнка: Золотов Симеон Александрович
Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Рождение ребёнка
1810
Сын: Золотов Антон (Меньшой) Симеонов
Отец ребёнка: Золотов Симеон Александрович
Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Смерть
Неизвестно
Московская область, Воскресенский Район, село Барановское