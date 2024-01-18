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Золотова Пелагея Парфенова

Место рождения

Московская область, Воскресенский Район, село Барановское

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Рождение ребёнка
1807

Сын: Золотов Антон (Большой) Симеонов

Отец ребёнка: Золотов Симеон Александрович

Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Рождение ребёнка
1810

Сын: Золотов Антон (Меньшой) Симеонов

Отец ребёнка: Золотов Симеон Александрович

Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Золотов Симеон Александрович

Место жительства
Неизвестно
Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Смерть
Неизвестно
Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
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