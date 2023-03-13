Атлягузова Ульяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1748
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: Иванъ
Мать: Федосья Иванова
Рождение ребёнка
1768
Сын: Атлягузовъ Дмитрий
Отец ребёнка: Атлягузовъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1786
Сын: Атлягузовъ Николай
Отец ребёнка: Атлягузовъ Михаилъ
Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Атлягузовъ Михаилъ