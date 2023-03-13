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Атлягузова Ульяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1748

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Иванъ

Мать: Федосья Иванова

Рождение ребёнка
1768

Сын: Атлягузовъ Дмитрий

Отец ребёнка: Атлягузовъ Михаилъ

Рождение ребёнка
1786

Сын: Атлягузовъ Николай

Отец ребёнка: Атлягузовъ Михаилъ

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Атлягузовъ Михаилъ