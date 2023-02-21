Жулега Анна Титова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1768
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: Тит
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1794
Сын: Жулега Кирей Корнеев
Отец ребёнка: Жулега Корней Федоров
Рождение ребёнка
24.05.1799
Сын: Жулега Семен Корнеев
Отец ребёнка: Жулега Корней Федоров
Рождение ребёнка
1804
Сын: Жулега Ефим Корнеев
Отец ребёнка: Жулега Корней Федоров
Рождение ребёнка
1807
Отец ребёнка: Жулега Корней Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
деревня Жулега, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно