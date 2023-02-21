Жулега Анна Титова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жулега Анна Титова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Тит

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1794

Сын: Жулега Кирей Корнеев

Отец ребёнка: Жулега Корней Федоров

Рождение ребёнка
24.05.1799

Сын: Жулега Семен Корнеев

Отец ребёнка: Жулега Корней Федоров

Рождение ребёнка
1804

Сын: Жулега Ефим Корнеев

Отец ребёнка: Жулега Корней Федоров

Рождение ребёнка
1807

Сын: Жулега Дмитрий Корнеев

Отец ребёнка: Жулега Корней Федоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жулега Корней Федоров

Место жительства
Неизвестно
деревня Жулега, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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