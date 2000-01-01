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Жулега Корней Федоров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Жулега Федор Степанов

Мать: Жулега Агафья Семенова

Рождение ребёнка
1794

Сын: Жулега Кирей Корнеев

Мать ребёнка: Жулега Анна Титова

Рождение ребёнка
24.05.1799

Сын: Жулега Семен Корнеев

Мать ребёнка: Жулега Анна Титова

Рождение ребёнка
1804

Сын: Жулега Ефим Корнеев

Мать ребёнка: Жулега Анна Титова

Рождение ребёнка
1807

Сын: Жулега Дмитрий Корнеев

Мать ребёнка: Жулега Анна Титова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жулега Анна Титова

Место жительства
Неизвестно
деревня Жулега, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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