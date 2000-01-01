Жулега Корней Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: Жулега Федор Степанов
Мать: Жулега Агафья Семенова
Рождение ребёнка
1794
Сын: Жулега Кирей Корнеев
Мать ребёнка: Жулега Анна Титова
Рождение ребёнка
24.05.1799
Сын: Жулега Семен Корнеев
Мать ребёнка: Жулега Анна Титова
Рождение ребёнка
1804
Сын: Жулега Ефим Корнеев
Мать ребёнка: Жулега Анна Титова
Рождение ребёнка
1807
Мать ребёнка: Жулега Анна Титова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жулега Анна Титова
Место жительства
Неизвестно
деревня Жулега, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно