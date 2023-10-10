Горбунова (Омелина) Анна Евдокимовна
Место рождения
Дата рождения1880 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1880 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Родилась в деревне Зачерная Сивинского общества Тойкинской волости Сарапульского уезда Вятской губернии
Бракосочетание
25.01.1902 ст.
Рождение ребёнка
02.12.1918 ст.
Дочь: Михайлина Анна Семёновна
Отец ребёнка: Горбунов Семён Иванович
Родилась в деревне Кривелево
Смерть
Неизвестно