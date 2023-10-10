Горбунова (Омелина) Анна Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбунова (Омелина) Анна Евдокимовна

Место рождения

Малая Соснова, Большесосновский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1880 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1881 г.р.

Дети

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Малая Соснова, Большесосновский муниципальный район, Пермский край
Родилась в деревне Зачерная Сивинского общества Тойкинской волости Сарапульского уезда Вятской губернии
Бракосочетание
25.01.1902 ст.

Муж: Горбунов Семён Иванович

Малая Соснова, Большесосновский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
02.12.1918 ст.

Дочь: Михайлина Анна Семёновна

Отец ребёнка: Горбунов Семён Иванович

Малая Соснова, Большесосновский муниципальный район, Пермский край
Родилась в деревне Кривелево
Смерть
Неизвестно
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