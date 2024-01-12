Новиков Пантелеймон Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.04.1936
Рождение ребёнка
10.02.1937
Дочь: Виноградова Неля Пантелеймоновна
Мать ребёнка: Новикова Татьяна Васильевна
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно