Новиков Пантелеймон Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новиков Пантелеймон Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
03.04.1936

Жена: Новикова Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
10.02.1937

Дочь: Виноградова Неля Пантелеймоновна

Мать ребёнка: Новикова Татьяна Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
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