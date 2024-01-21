Давыдова (Смородинова) Кристина Прокопьевна
Место рожденияРоссия Республика, Чувашия, д. Кильдишево
Дата рождения1919
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец: Прокопий Филиппович
Мать: Анастасия
Россия Республика, Чувашия, д. Кильдишево
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Давыдов Юрий
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
мытищинское или митинское кладбище