Давыдова (Смородинова) Кристина Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давыдова (Смородинова) Кристина Прокопьевна

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Место рождения

Россия Республика, Чувашия, д. Кильдишево

Дата рождения

1919

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1888 г.р.

Мать

1889 г.р.

Муж

Дети

Не указаны

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: Прокопий Филиппович

Мать: Анастасия

Россия Республика, Чувашия, д. Кильдишево
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Давыдов Юрий

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
мытищинское или митинское кладбище
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