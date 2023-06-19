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Скарюкин Кузьма Фёдорович
Скарюкин Кузьма Фёдорович
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Место рождения
Холодное
, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Дата рождения
1924
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Скарюкин Фёдор Кириллович
1902 г.р.
Мать
Скарюкина Маримьяна Федоровна
Дети
Не указаны
Добавил:
EL
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Биография
Биография
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Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец:
Скарюкин Фёдор Кириллович
Мать:
Скарюкина Маримьяна Федоровна
Холодное
, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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