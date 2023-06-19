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Скарюкин Кузьма Фёдорович

Место рождения

Холодное, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

EL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Скарюкин Фёдор Кириллович

Мать: Скарюкина Маримьяна Федоровна

Холодное, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно