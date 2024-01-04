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Наседкин Федор Данилович

Место рождения

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

10.02.1873 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1873 ст.

Отец: Наседкин Даниил Матвеевич

Мать: Наседкина Анастасия Егоровна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
12.12.1903 ст.

Жена: Наседкина Ксения Андреевна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
02.10.1904 ст.

Сын: Наседкин Варсонафий Федорович

Мать ребёнка: Наседкина Ксения Андреевна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
11.12.1906 ст.

Сын: Наседкин Даниил Данилович

Мать ребёнка: Наседкина Ксения Андреевна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
Неизвестно
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