Наседкин Федор Данилович
Место рождения
Дата рождения10.02.1873 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1873 ст.
Бракосочетание
12.12.1903 ст.
Рождение ребёнка
02.10.1904 ст.
Сын: Наседкин Варсонафий Федорович
Мать ребёнка: Наседкина Ксения Андреевна
Рождение ребёнка
11.12.1906 ст.
Сын: Наседкин Даниил Данилович
Мать ребёнка: Наседкина Ксения Андреевна
Смерть
Неизвестно