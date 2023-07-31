Бичурина (Успенская) Ольга Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бичурина (Успенская) Ольга Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1947

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1947

Отец: Успенский Николай Васильевич

Мать: Успенская Таисия Петровна

Рождение ребёнка
02.11.1965

Дочь: Ланина Марина

Отец ребёнка: Бичурин Мирза Имамович

Томск
Рождение ребёнка
01.03.1968

Дочь: Шафранова Наталья

Отец ребёнка: Бичурин Мирза Имамович

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Рождение ребёнка
07.05.1973

Дочь: Лариса

Отец ребёнка: Бичурин Мирза Имамович

Бракосочетание
07.10.1977

Муж: Бичурин Мирза Имамович

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Рождение ребёнка
11.09.1984

Дочь: Рената

Отец ребёнка: Бичурин Мирза Имамович

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Рождение ребёнка
11.09.1984

Сын: Бичурин Тимур

Отец ребёнка: Бичурин Мирза Имамович

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
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