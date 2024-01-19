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Зарубин Аристарх Тимофеев

Место рождения

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

15.04.1808 ст.

Дата смерти

27.05.1865 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1808 ст.

Отец: Тимофей Федоров

Мать: Марфа Федулова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
20.08.1826 ст.

Жена: Наталья Яковлева

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
13.11.1829 ст.

Дочь: Матрена Аристархова

Мать ребёнка: Наталья Яковлева

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
18.02.1832 ст.

Сын: Зарубин Тимофей Аристархов

Мать ребёнка: Наталья Яковлева

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
08.01.1835 ст.

Сын: Зарубин Емельян Аристархов

Мать ребёнка: Наталья Яковлева

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
15.05.1837 ст.

Дочь: Федикина Елена Аристархова

Мать ребёнка: Наталья Яковлева

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
20.09.1839 ст.

Сын: Зарубин Харитон Аристархов

Мать ребёнка: Наталья Яковлева

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
29.12.1841 ст.

Дочь: Ефимия Аристархова

Мать ребёнка: Наталья Яковлева

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
07.04.1844 ст.

Дочь: Мария Аристархова

Мать ребёнка: Наталья Яковлева

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
13.06.1845 ст.

Дочь: Акулина Аристархова

Мать ребёнка: Наталья Яковлева

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
11.01.1849 ст.

Дочь: Татьяна Аристархова

Мать ребёнка: Наталья Яковлева

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
28.04.1851 ст.

Сын: Зарубин Иов Аристархов

Мать ребёнка: Наталья Яковлева

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
27.05.1865 ст.
Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
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