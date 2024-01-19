Зарубин Аристарх Тимофеев
Место рождения
Дата рождения15.04.1808 ст.
Дата смерти27.05.1865 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1808 ст.
Отец: Тимофей Федоров
Мать: Марфа Федулова
Бракосочетание
20.08.1826 ст.
Жена: Наталья Яковлева
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
13.11.1829 ст.
Дочь: Матрена Аристархова
Мать ребёнка: Наталья Яковлева
Рождение ребёнка
18.02.1832 ст.
Сын: Зарубин Тимофей Аристархов
Мать ребёнка: Наталья Яковлева
Рождение ребёнка
08.01.1835 ст.
Сын: Зарубин Емельян Аристархов
Мать ребёнка: Наталья Яковлева
Рождение ребёнка
15.05.1837 ст.
Дочь: Федикина Елена Аристархова
Мать ребёнка: Наталья Яковлева
Рождение ребёнка
20.09.1839 ст.
Сын: Зарубин Харитон Аристархов
Мать ребёнка: Наталья Яковлева
Рождение ребёнка
29.12.1841 ст.
Дочь: Ефимия Аристархова
Мать ребёнка: Наталья Яковлева
Рождение ребёнка
07.04.1844 ст.
Дочь: Мария Аристархова
Мать ребёнка: Наталья Яковлева
Рождение ребёнка
13.06.1845 ст.
Дочь: Акулина Аристархова
Мать ребёнка: Наталья Яковлева
Рождение ребёнка
11.01.1849 ст.
Дочь: Татьяна Аристархова
Мать ребёнка: Наталья Яковлева
Рождение ребёнка
28.04.1851 ст.
Мать ребёнка: Наталья Яковлева
Смерть
27.05.1865 ст.
От водянки