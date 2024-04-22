Зарубин Емельян Аристархов
Место рождения
Дата рождения08.01.1835 ст.
Дата смерти20.06.1886 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1835 ст.
Отец: Зарубин Аристарх Тимофеев
Мать: Наталья Яковлева
Бракосочетание
22.01.1854 ст.
Жена: Екатерина Никитина
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.01.1855 ст.
Дочь: Меланья Емельянова
Мать ребёнка: Екатерина Никитина
Рождение ребёнка
22.02.1870 ст.
Дочь: Евдокия Емельянова
Мать ребёнка: Екатерина Никитина
Смерть
20.06.1886 ст.
От чахотки