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Зарубин Емельян Аристархов

Место рождения

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

08.01.1835 ст.

Дата смерти

20.06.1886 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1835 ст.

Отец: Зарубин Аристарх Тимофеев

Мать: Наталья Яковлева

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
22.01.1854 ст.

Жена: Екатерина Никитина

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.01.1855 ст.

Дочь: Меланья Емельянова

Мать ребёнка: Екатерина Никитина

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
22.02.1870 ст.

Дочь: Евдокия Емельянова

Мать ребёнка: Екатерина Никитина

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
20.06.1886 ст.
Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
От чахотки
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