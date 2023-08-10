Гусев Феодор Герасимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГусев Феодор Герасимов

Гусев Феодор Герасимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1876 г.р.

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
21.01.1896

Жена: Гусева Мария Николаева

Бихтулина, Маринский округ, Томская губерния
он первым браком 18 лет она первым браком 17 лет #007470344 №341
Рождение ребёнка
29.11.1896

Сын: Гусев Николай Феодоров

Мать ребёнка: Гусева Мария Николаева

Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
Рождение ребёнка
02.07.1898

Сын: Гусев Андрей Феодоров

Мать ребёнка: Гусева Мария Николаева

Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
Место жительства
Неизвестно
Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close