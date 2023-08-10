Гусев Феодор Герасимов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.01.1896
Жена: Гусева Мария Николаева
Бихтулина, Маринский округ, Томская губерния
он первым браком 18 лет она первым браком 17 лет #007470344 №341
Рождение ребёнка
29.11.1896
Мать ребёнка: Гусева Мария Николаева
Рождение ребёнка
02.07.1898
Мать ребёнка: Гусева Мария Николаева
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно