Коротков Михаил Данилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коротков Михаил Данилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Пикина Анастасия Михайловна

Мать ребёнка: Короткова Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
1885

Сын: Коротков Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Короткова Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коротков Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Короткова Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федосова Александра Михайловна

Мать ребёнка: Короткова Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мордвина Гликерия Михайловна

Мать ребёнка: Короткова Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аксёнова Мария Михайловна

Мать ребёнка: Короткова Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коротков Иван Михайлович

Мать ребёнка: Короткова Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дьяконова Анна Михайловна

Мать ребёнка: Короткова Дарья Ивановна

Смерть
Неизвестно