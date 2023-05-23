Коротков Михаил Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Пикина Анастасия Михайловна
Мать ребёнка: Короткова Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1885
Сын: Коротков Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Короткова Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коротков Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Короткова Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федосова Александра Михайловна
Мать ребёнка: Короткова Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мордвина Гликерия Михайловна
Мать ребёнка: Короткова Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аксёнова Мария Михайловна
Мать ребёнка: Короткова Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Короткова Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дьяконова Анна Михайловна
Мать ребёнка: Короткова Дарья Ивановна
Смерть
Неизвестно