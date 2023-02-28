Третьякова (Пономарёва) Феодосия Яковлева
Место рождения
Дата рожденияДо 1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1813
Отец: Пономарёв Яков Трофимов
Мать: не указана
Бракосочетание
08.01.1831
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
08.12.1831
Сын: Третьяков Даниил Кириллов
Отец ребёнка: Третьяков Кирилл Трофимов
Рождение ребёнка
24.03.1834
Сын: Третьяков Гавриил Кириллов
Отец ребёнка: Третьяков Кирилл Трофимов
Рождение ребёнка
09.08.1835
Сын: Третьяков Матвей Кириллов
Отец ребёнка: Третьяков Кирилл Трофимов
Рождение ребёнка
07.11.1837
Отец ребёнка: Третьяков Кирилл Трофимов
Смерть
Неизвестно