Третьякова (Пономарёва) Феодосия Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Третьякова (Пономарёва) Феодосия Яковлева

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

До 1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1813

Отец: Пономарёв Яков Трофимов

Мать: не указана

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
08.01.1831

Муж: Третьяков Кирилл Трофимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
08.12.1831

Сын: Третьяков Даниил Кириллов

Отец ребёнка: Третьяков Кирилл Трофимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.03.1834

Сын: Третьяков Гавриил Кириллов

Отец ребёнка: Третьяков Кирилл Трофимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.08.1835

Сын: Третьяков Матвей Кириллов

Отец ребёнка: Третьяков Кирилл Трофимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.11.1837

Сын: Третьяков Фёдор Кириллов

Отец ребёнка: Третьяков Кирилл Трофимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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