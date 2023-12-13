Меркурьева (Швецова) Фиона Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меркурьева (Швецова) Фиона Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1936 г.р.
1938 г.р.
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Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Швецов Андрей

Мать: Швецова Екатерина

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Рожкова Людмила Зотеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Екатерина Зотеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Римма Зотеевна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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