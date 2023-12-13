Меркурьева (Швецова) Фиона Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Швецов Андрей
Мать: Швецова Екатерина
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Рожкова Людмила Зотеевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Екатерина Зотеевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Римма Зотеевна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно