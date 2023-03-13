Москвичевъ Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Москвичевъ Дмитрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1740

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: Москвичевъ Петръ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1772

Сын: Москвичевъ Яковъ

Мать ребёнка: не указана

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1774

Сын: Москвичевъ Онисимъ

Мать ребёнка: не указана

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1777

Сын: Москвичевъ Алексей

Мать ребёнка: не указана

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1779

Сын: Москвичевъ Евлампий

Мать ребёнка: не указана

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Мавра

Мать ребёнка: не указана

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана