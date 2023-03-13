Москвичевъ Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1740
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: Москвичевъ Петръ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1772
Сын: Москвичевъ Яковъ
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1774
Сын: Москвичевъ Онисимъ
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1777
Сын: Москвичевъ Алексей
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1779
Сын: Москвичевъ Евлампий
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Мавра
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана