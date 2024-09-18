Ljahnicky Aleksandar — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ljahnicky Aleksandar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

BG
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Mišolić Veselinka Cica

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Mišolić Veselinka Cica

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