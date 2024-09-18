Mišolić Veselinka Cica — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиMišolić Veselinka Cica

Mišolić Veselinka Cica

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

BG
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ljahnicky Aleksandar

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ljahnicky Aleksandar

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.