Шипулин Николай Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.03.1973
Дата смерти27.01.2015
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1973
Рождение ребёнка
2004
Дочь: Шипулина Елизавета Николаевна
Мать ребёнка: Шипулина Татьяна Витальевна
Рождение ребёнка
17.12.2008
Дочь: Шипулина София Николаевна
Мать ребёнка: Шипулина Татьяна Витальевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.01.2015