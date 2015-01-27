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Шипулин Николай Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.03.1973

Дата смерти

27.01.2015

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1973

Отец: Шипулин Виктор Гаврилович

Мать: Шипулина Екатерина Николаевна

Рождение ребёнка
2004

Дочь: Шипулина Елизавета Николаевна

Мать ребёнка: Шипулина Татьяна Витальевна

Рождение ребёнка
17.12.2008

Дочь: Шипулина София Николаевна

Мать ребёнка: Шипулина Татьяна Витальевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шипулина Татьяна Витальевна

Смерть
27.01.2015
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