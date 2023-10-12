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Шипулина Елизавета Николаевна
Шипулина Елизавета Николаевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
2004
Пол
Женский
Отец
Шипулин Николай Викторович
1973 г.р.
Мать
Шипулина (Абакарова) Татьяна Витальевна
1975 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
2004
Отец:
Шипулин Николай Викторович
Мать:
Шипулина Татьяна Витальевна
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