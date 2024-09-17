Шипулина (Пирогова) Екатерина Николаевна
Место рождения
Дата рождения31.08.1940
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1940
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.12.1961
Дочь: Богданова (Шипулина) Татьяна Викторовна
Отец ребёнка: Шипулин Виктор Гаврилович
Рождение ребёнка
01.01.1965
Отец ребёнка: Шипулин Виктор Гаврилович
Рождение ребёнка
11.12.1965
Сын: Шипулин Александр Викторович
Отец ребёнка: Шипулин Виктор Гаврилович
Большое Ремонтное, Ремонтненский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
02.06.1968
Дочь: Шипулина Любовь Викторовна
Отец ребёнка: Шипулин Виктор Гаврилович
Рождение ребёнка
09.03.1973
Сын: Шипулин Николай Викторович
Отец ребёнка: Шипулин Виктор Гаврилович