Шипулина (Пирогова) Екатерина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шипулина (Пирогова) Екатерина Николаевна

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Место рождения

Ассиновская, Сунженский муниципальный район, Чеченская Республика

Дата рождения

31.08.1940

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1940

Отец: Пирогов Николай Федорович

Мать: Пирогова (Азарова) Мария Алексеевна

Ассиновская, Сунженский муниципальный район, Чеченская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шипулин Виктор Гаврилович

Рождение ребёнка
17.12.1961

Дочь: Богданова (Шипулина) Татьяна Викторовна

Отец ребёнка: Шипулин Виктор Гаврилович

Рождение ребёнка
01.01.1965

Сын: Шипулин Юрий Викторович

Отец ребёнка: Шипулин Виктор Гаврилович

Рождение ребёнка
11.12.1965

Сын: Шипулин Александр Викторович

Отец ребёнка: Шипулин Виктор Гаврилович

Большое Ремонтное, Ремонтненский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
02.06.1968

Дочь: Шипулина Любовь Викторовна

Отец ребёнка: Шипулин Виктор Гаврилович

Рождение ребёнка
09.03.1973

Сын: Шипулин Николай Викторович

Отец ребёнка: Шипулин Виктор Гаврилович

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