Бойчук Игорь Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бойчук Николай Васильевич
Мать: Бойчук Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Бойчук ХЗ жена Игоря
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бойчук Александр Игоревич
Мать ребёнка: Бойчук ХЗ жена Игоря
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бойчук ХЗ жена Игоря
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно