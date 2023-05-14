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Ремшуева Матрона Козмовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Сын: Ремшуев Июда Петрович

Отец ребёнка: Ремшуев Петр Прокопьевич

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Ремшуева Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Ремшуев Петр Прокопьевич

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1838

Сын: Ремшуев Панфил Петрович

Отец ребёнка: Ремшуев Петр Прокопьевич

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Ремшуева Ирина Петровна

Отец ребёнка: Ремшуев Петр Прокопьевич

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Упоминание
30.07.1850
Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ремшуев Петр Прокопьевич

Смерть
Неизвестно