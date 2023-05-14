Ремшуева Матрона Козмовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Ремшуев Петр Прокопьевич
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Ремшуева Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Ремшуев Петр Прокопьевич
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Ремшуев Петр Прокопьевич
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Ремшуева Ирина Петровна
Отец ребёнка: Ремшуев Петр Прокопьевич
Упоминание
30.07.1850
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно