Едренкина Арина Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Едренкина Анна Васильевна
Отец ребёнка: Едренкин Василий Маркелович
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Едренкина Мария Васильевна
Отец ребёнка: Едренкин Василий Маркелович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно