Едренкина Арина Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Едренкина Арина Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Едренкина Анна Васильевна

Отец ребёнка: Едренкин Василий Маркелович

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Едренкина Мария Васильевна

Отец ребёнка: Едренкин Василий Маркелович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Едренкин Василий Маркелович

Смерть
Неизвестно
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