Фёдоров Фёдор Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Фёдоров Константин Фёдорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.03.1981
Сын: Фёдоров Константин Фёдорович
Мать ребёнка: Фёдорова Людмила Николаевна
Елизово, Елизовский муниципальный район, Камчатский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гете Наталья Фёдоровна
Мать ребёнка: Фёдорова Людмила Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Никитина Татьяна Фёдоровна
Мать ребёнка: Фёдорова Людмила Николаевна