Фёдоров Фёдор Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фёдоров Фёдор Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фёдоров Константин Фёдорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.03.1981

Сын: Фёдоров Константин Фёдорович

Мать ребёнка: Фёдорова Людмила Николаевна

Елизово, Елизовский муниципальный район, Камчатский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гете Наталья Фёдоровна

Мать ребёнка: Фёдорова Людмила Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никитина Татьяна Фёдоровна

Мать ребёнка: Фёдорова Людмила Николаевна

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