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Фёдоров Константин Фёдорович

Место рождения

Елизово, Елизовский муниципальный район, Камчатский край

Дата рождения

12.03.1981

Пол

Мужской

Добавил:

ПФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1981

Отец: не указан

Мать: не указана

Елизово, Елизовский муниципальный район, Камчатский край
Рождение ребёнка
18.09.2004

Дочь: Фёдорова Полина Константиновна

Мать ребёнка: Мельникова Валентина Владимировна

Елизово, Елизовский муниципальный район, Камчатский край
Рождение ребёнка
19.09.2009

Дочь: Фёдорова Анна Константиновна

Мать ребёнка: Мельникова Валентина Владимировна

Елизово, Елизовский муниципальный район, Камчатский край
Рождение ребёнка
31.08.2019

Сын: Фёдоров Тимофей Константинович

Мать ребёнка: Мельникова Валентина Владимировна

Елизово, Елизовский муниципальный район, Камчатский край
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