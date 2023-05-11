Фёдоров Константин Фёдорович
Место рождения
Дата рождения12.03.1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1981
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.09.2004
Дочь: Фёдорова Полина Константиновна
Мать ребёнка: Мельникова Валентина Владимировна
Рождение ребёнка
19.09.2009
Дочь: Фёдорова Анна Константиновна
Мать ребёнка: Мельникова Валентина Владимировна
Рождение ребёнка
31.08.2019
Сын: Фёдоров Тимофей Константинович
Мать ребёнка: Мельникова Валентина Владимировна