Бодаев Андрей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная служба
1916
familio.org/catalogs/gwarmil/persons/bcfaddc5-8e4d-4c9c-83e5-1eaeae8c5a0d
Бракосочетание
12.04.1920
Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Место жительства
1920
Приятное, Свердловский муниципальный район, Орловская область
Фактически проживал в городе Феодосия Таврической губернии.
Смерть
Неизвестно