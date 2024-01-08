Бодаев Андрей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бодаев Андрей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1901 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Военная служба
1916
familio.org/catalogs/gwarmil/persons/bcfaddc5-8e4d-4c9c-83e5-1eaeae8c5a0d
Бракосочетание
12.04.1920

Жена: Бодаева Анисья Афанасьевна

Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Место жительства
1920
Приятное, Свердловский муниципальный район, Орловская область
Фактически проживал в городе Феодосия Таврической губернии.
Смерть
Неизвестно
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