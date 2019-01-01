деревня Приятное, деревня Приятное, Свердловский муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Приятное

Свердловский муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Орловский уезд
99Никольское (Приятное), с. вл.при р. Рыбнице.551240130130Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Орловская губерния, Орловский уезд, Философовская волость
94. Приятное (Воейково), село бывшее владельческое, при речке Рыбнице, дворов 38, жителей 308, церковь православная

Список населённых мест Орловской губернии 1909 года

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Орловская губерния, Орловский уезд, Философская волость
Приятное (село)8Станция Змиевка М.-К. ж. д.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Свердловский район
291419Приятноедеревня52°37'с.ш.36°14'в.д.N-37-121

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Свердловский муниципальный район, Кошелёвское сельское поселение
54652407141д Приятноедеревня
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