Назаренко Павел Иоаннов
Место рожденияНово-Зеленое, Бердянский уезд, Таврическая губерния, Российская империя
Дата рождения1848
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: Назаренко Иоанн Карпов
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1865
Мать ребёнка: Параскева Герасимова
Рождение ребёнка
1874
Мать ребёнка: Параскева Герасимова
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Кислый (Назаренко) Мария Павлова
Мать ребёнка: Параскева Герасимова
Рождение ребёнка
1883
Мать ребёнка: Параскева Герасимова
Рождение ребёнка
1885
Мать ребёнка: Параскева Герасимова
Рождение ребёнка
11.04.1885
Мать ребёнка: Параскева Герасимова