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Назаренко Павел Иоаннов

Место рождения

Ново-Зеленое, Бердянский уезд, Таврическая губерния, Российская империя

Дата рождения

1848

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Назаренко Иоанн Карпов

Мать: (Назаренко) Госпожа Мистер

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Клименкова) Татиана Игнатьева

Рождение ребёнка
1865

Сын: Назаренко Феодор Павлов

Мать ребёнка: Параскева Герасимова

Рождение ребёнка
1874

Сын: Назаренко Иоанн Павлов

Мать ребёнка: Параскева Герасимова

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Кислый (Назаренко) Мария Павлова

Мать ребёнка: Параскева Герасимова

Рождение ребёнка
1883

Сын: Назаренко Филипп Павлов

Мать ребёнка: Параскева Герасимова

Рождение ребёнка
1885

Сын: Назаренко Феодор Павлов

Мать ребёнка: Параскева Герасимова

Рождение ребёнка
11.04.1885

Сын: Назаренко Иосиф Павлов

Мать ребёнка: Параскева Герасимова

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