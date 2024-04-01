Карташева Параскева Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1751
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: Чеманков? Федор Крест. Д. Вогулиной, Соколовской Вол.
Бракосочетание
09.11.1771
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
01.10.1773
Дочь: Надежда Иванова
Отец ребёнка: Карташев Иван Казак Д. Новопавловской Петров
Рождение ребёнка
26.08.1779
Дочь: Марфа Иванова
Отец ребёнка: Карташев Иван Казак Д. Новопавловской Петров
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Плотникова Екатерина Иванова
Отец ребёнка: Карташев Иван Казак Д. Новопавловской Петров
Рождение ребёнка
25.10.1781
Дочь: Анастасия Иванова
Отец ребёнка: Карташев Иван Казак Д. Новопавловской Петров
Рождение ребёнка
23.08.1785
Дочь: Наталья Иванова
Отец ребёнка: Карташев Иван Казак Д. Новопавловской Петров
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Анастасия Иванова
Отец ребёнка: Карташев Иван Казак Д. Новопавловской Петров
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Ксения Иванова
Отец ребёнка: Карташев Иван Казак Д. Новопавловской Петров
Смерть
Неизвестно