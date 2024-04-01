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Карташева Параскева Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1751

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: Чеманков? Федор Крест. Д. Вогулиной, Соколовской Вол.

Мать: не указана

Бракосочетание
09.11.1771

Муж: Карташев Иван Казак Д. Новопавловской Петров

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
01.10.1773

Дочь: Надежда Иванова

Отец ребёнка: Карташев Иван Казак Д. Новопавловской Петров

Новопавловка, Петропавловский уезд, Акмолинская область
Рождение ребёнка
26.08.1779

Дочь: Марфа Иванова

Отец ребёнка: Карташев Иван Казак Д. Новопавловской Петров

Новопавловка, Петропавловский уезд, Акмолинская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Плотникова Екатерина Иванова

Отец ребёнка: Карташев Иван Казак Д. Новопавловской Петров

Рождение ребёнка
25.10.1781

Дочь: Анастасия Иванова

Отец ребёнка: Карташев Иван Казак Д. Новопавловской Петров

Рождение ребёнка
23.08.1785

Дочь: Наталья Иванова

Отец ребёнка: Карташев Иван Казак Д. Новопавловской Петров

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Анастасия Иванова

Отец ребёнка: Карташев Иван Казак Д. Новопавловской Петров

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Ксения Иванова

Отец ребёнка: Карташев Иван Казак Д. Новопавловской Петров

Смерть
Неизвестно
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