Ойцюсь ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.07.1961
Сын: Ойцюсь Петр
Мать ребёнка: Надежда Андреевна
Зверев, Волинська область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ойцюсь? Николай
Мать ребёнка: Надежда Андреевна
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Войцеховская Вера
Мать ребёнка: Надежда Андреевна