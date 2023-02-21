Ойцюсь ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ойцюсь ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.07.1961

Сын: Ойцюсь Петр

Мать ребёнка: Надежда Андреевна

Зверев, Волинська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ойцюсь? Николай

Мать ребёнка: Надежда Андреевна

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Войцеховская Вера

Мать ребёнка: Надежда Андреевна

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