Светлаков Валерий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Светлаков Валерий Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1947

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Светлаков Вячеслав Валерьевич

Мать ребёнка: Светлакова Галина Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Светлакова Светлана Валерьевна

Мать ребёнка: Светлакова Галина Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Светлакова Галина Павловна

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