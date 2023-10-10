Светлаков Валерий Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1947
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Светлаков Вячеслав Валерьевич
Мать ребёнка: Светлакова Галина Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Светлакова Светлана Валерьевна
Мать ребёнка: Светлакова Галина Павловна
Бракосочетание
Неизвестно