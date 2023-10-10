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Светлакова Светлана Валерьевна
Светлакова Светлана Валерьевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Светлаков Валерий Степанович
1947 г.р.
Мать
Светлакова (Ведерникова) Галина Павловна
1949 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Светлаков Валерий Степанович
Мать:
Светлакова Галина Павловна
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