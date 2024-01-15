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Шевченко Иван Яковлевич

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Место рождения

хутор Юрков,Ольховатский район,Харьковской области

Дата рождения

28.06.1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1928

Отец: Шевченко Яков Иванович

Мать: Шевченко Мария Семеновна

хутор Юрков,Ольховатский район,Харьковской области
Рождение ребёнка
21.03.1949

Сын: Шевченко Валерий Иванович

Мать ребёнка: Шевченко Ганина Григорьевна

станица Пролетарская, Ростовской области
Рождение ребёнка
16.05.1956

Сын: Шевченко Сергей Иванович

Мать ребёнка: Шевченко Ганина Григорьевна

д.Красново,Исетский район ,Тюменской области
Рождение ребёнка
09.10.1964

Дочь: Шевченко Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Шевченко Ганина Григорьевна

с.Бархатово,Исетский район,Тюменская область
Смерть
Неизвестно
г.Кременчуг
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