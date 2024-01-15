Шевченко Иван Яковлевич
Место рожденияхутор Юрков,Ольховатский район,Харьковской области
Дата рождения28.06.1928
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
28.06.1928
Отец: Шевченко Яков Иванович
Мать: Шевченко Мария Семеновна
хутор Юрков,Ольховатский район,Харьковской области
Рождение ребёнка
21.03.1949
Сын: Шевченко Валерий Иванович
Мать ребёнка: Шевченко Ганина Григорьевна
станица Пролетарская, Ростовской области
Рождение ребёнка
16.05.1956
Мать ребёнка: Шевченко Ганина Григорьевна
д.Красново,Исетский район ,Тюменской области
Рождение ребёнка
09.10.1964
Дочь: Шевченко Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Шевченко Ганина Григорьевна
с.Бархатово,Исетский район,Тюменская область
Смерть
Неизвестно
г.Кременчуг