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Неустроев Борис Федорович

Место рождения

Скоморохово, Шуйский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1798

Дата смерти

1843

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Неустроев Федор Кузьмич

Мать: Неустроева Мария Федоровна

Скоморохово, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Анисья Борисовна

Мать ребёнка: Неустроева Авдотья Степановна

Скоморохово, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Василиса Борисовна

Мать ребёнка: Неустроева Авдотья Степановна

Скоморохово, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Неустроев Максим Борисович

Мать ребёнка: Неустроева Авдотья Степановна

Скоморохово, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неустроева Авдотья Степановна

Смерть
1843
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