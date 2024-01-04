Неустроев Борис Федорович
Место рождения
Дата рождения1798
Дата смерти1843
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Анисья Борисовна
Мать ребёнка: Неустроева Авдотья Степановна
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Василиса Борисовна
Мать ребёнка: Неустроева Авдотья Степановна
Рождение ребёнка
1828
Сын: Неустроев Максим Борисович
Мать ребёнка: Неустроева Авдотья Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1843