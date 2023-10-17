Дружинина Василиса Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Авдотья Савиновна
Отец ребёнка: Дружинин Савин Никифорович
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Василиса Савиновна
Отец ребёнка: Дружинин Савин Никифорович
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Дружинин Савин Никифорович
Рождение ребёнка
1848
Сын: Дружинин Алексей Савинович
Отец ребёнка: Дружинин Савин Никифорович
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Палагея Савиновна
Отец ребёнка: Дружинин Савин Никифорович
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Дружинин Савин Никифорович
Рождение ребёнка
1856
Сын: Дружинин Тимофей Савинович
Отец ребёнка: Дружинин Савин Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно