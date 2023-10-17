Дружинина Василиса Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дружинина Василиса Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Авдотья Савиновна

Отец ребёнка: Дружинин Савин Никифорович

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Василиса Савиновна

Отец ребёнка: Дружинин Савин Никифорович

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Дружинин Иван Савинович

Отец ребёнка: Дружинин Савин Никифорович

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Дружинин Алексей Савинович

Отец ребёнка: Дружинин Савин Никифорович

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Палагея Савиновна

Отец ребёнка: Дружинин Савин Никифорович

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Дружинин Давыд Савинович

Отец ребёнка: Дружинин Савин Никифорович

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Дружинин Тимофей Савинович

Отец ребёнка: Дружинин Савин Никифорович

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дружинин Савин Никифорович

Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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