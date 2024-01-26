Билюкин Иван Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Билюкин Иван Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Билюкин Михаил

Мать: Билюкина Анна

Рождение ребёнка
07.02.1939

Сын: Билюкин Юрий Иванович

Мать ребёнка: Билюкина Александра

Рождение ребёнка
29.05.1954

Сын: Билюкин Иван Иванович

Мать ребёнка: Билюкина Александра

Рождение ребёнка
1954

Сын: Билюкин Иванович

Мать ребёнка: Билюкина Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Билюкин ? Иванович

Мать ребёнка: Билюкина Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трубникова Ивановна

Мать ребёнка: Билюкина Александра

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