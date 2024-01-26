Билюкин Иван Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Билюкин Михаил
Мать: Билюкина Анна
Рождение ребёнка
07.02.1939
Мать ребёнка: Билюкина Александра
Рождение ребёнка
29.05.1954
Мать ребёнка: Билюкина Александра
Рождение ребёнка
1954
Сын: Билюкин Иванович
Мать ребёнка: Билюкина Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Билюкин ? Иванович
Мать ребёнка: Билюкина Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трубникова Ивановна
Мать ребёнка: Билюкина Александра