Билюкина (Коновалова) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Билюкина (Коновалова) Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.02.1939

Сын: Билюкин Юрий Иванович

Отец ребёнка: Билюкин Иван Михайлович

Рождение ребёнка
29.05.1954

Сын: Билюкин Иван Иванович

Отец ребёнка: Билюкин Иван Михайлович

Рождение ребёнка
1954

Сын: Билюкин Иванович

Отец ребёнка: Билюкин Иван Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Билюкин ? Иванович

Отец ребёнка: Билюкин Иван Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трубникова Ивановна

Отец ребёнка: Билюкин Иван Михайлович

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