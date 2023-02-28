Жигалов Николай Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жигалов Николай Алексеевич

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Место рождения

Кузнецова Гора, Тихвинский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

Около 1911

Дата смерти

Около ?.06.1941

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

IK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Кузнецова Гора, Тихвинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
27.11.1932

Дочь: Ковалько Мария Николаевна

Мать ребёнка: Жигалова Екатерина Ивановна

Кузнецова Гора, Тихвинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1940

Сын: Жигалов Валерий Николаевич

Мать ребёнка: Жигалова Екатерина Ивановна

Смерть
Около ?.06.1941
Погиб без вести пропал под Ленинградом на берегу Невы в июле
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