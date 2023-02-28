Жигалов Николай Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1911
Дата смертиОколо ?.06.1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.11.1932
Дочь: Ковалько Мария Николаевна
Мать ребёнка: Жигалова Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
1940
Сын: Жигалов Валерий Николаевич
Мать ребёнка: Жигалова Екатерина Ивановна
Смерть
Около ?.06.1941
Погиб без вести пропал под Ленинградом на берегу Невы в июле