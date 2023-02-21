Ненашев Александр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.06.1954
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1954
Отец: Ненашева Петр Яковлевич
Мать: Ненашева Вера Николаевна
Рождение ребёнка
04.02.1983
Дочь: Ненашева Мария Александровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
10.10.1986
Сын: Ненашев Владимир Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ненашев Игорь Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ненашева Валентина Николаевна