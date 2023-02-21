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Ненашев Александр Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.06.1954

Пол

Мужской

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1954

Отец: Ненашева Петр Яковлевич

Мать: Ненашева Вера Николаевна

Рождение ребёнка
04.02.1983

Дочь: Ненашева Мария Александровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
10.10.1986

Сын: Ненашев Владимир Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ненашев Игорь Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ненашева Валентина Николаевна

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