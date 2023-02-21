Ненашев Владимир Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ненашев Владимир Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.1986

Пол

Мужской

Отец

1954 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1986

Отец: Ненашев Александр Петрович

Мать: не указана